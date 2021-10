Jest rozwiązanie – kto za to zapłaci?

W związku z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i zapewnieniem jego bezpieczeństwa spółka Gaz-System będzie musiała wybudować nowy parking i drogę dojazdową do jednych z największych świnoujskich atrakcji - latarni morskiej i Fortu Gerharda. Takie jest przynajmniej stanowisko Miasta. Na odpowiedź ze strony firmy w magistracie nadal czekają.

O perypetiach związanych z dojazdem do sztandarowych atrakcji turystycznych naszego regionu pisaliśmy już kilkakrotnie. Wszystko przez rozbudowę terminala i działania gazowej spółki, która zmianę dotychczasowych ustaleń z Miastem tłumaczy względami bezpieczeństwa. Przedstawicielom Gaz-Systemu przeszkadza m.in. zaplanowany i ustalony już wcześniej parking dla turystów odwiedzających zabytki. Pojawiły się także obawy, że firma będzie w ogóle chciała odciąć dojazd do latarni i fortu; chociaż chodzi o drogę podlegającą Miastu. Z komunikatu przesłanego mediom przez świnoujski magistrat wynika, że rozwiązanie problemu jest, ale to gazowa spółka powinna ponieść koszty.

- Rozumiemy względy bezpieczeństwa i związane z tym stanowisko spółki Gaz-System -

...