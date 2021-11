Drożej za holowanie. Wzrost po trzech latach

Od stycznia więcej zapłacimy za odholowanie i przechowanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych. To efekt rosnących kosztów, wzrostu płacy minimalnej, a także zgody Ministerstwa Finansów.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego jest zadaniem własnym powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Uchwałą Rady Miasta Szczecin realizację zadania powierzono Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym miasto ustala corocznie wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów odstąpienia od usunięcia, które stanowią dochód własny powiatu. Maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów ulegają corocznie zmianie na następny rok.

Ogłoszone przez ministerstwo w lipcu stawki dopuszczają wzrost opłat na poziomie od ok. 3,6 do 4,6 proc. za usunięcie i przechowywanie roweru, motoroweru, motocykla i auta do 3,5 t. To niewiele, za to zaskakiwać mogą koszty, jakie

...