Dęby zamiast pomników. Zieleń w miejscu betonowej „wyspy ciepła”

Roztargniony

2021-09-15 16:52:39

Był piękny projekt zabudowy Hali Sportowej a teraz płyty się połamały to może zasadzimy drzewa. Ciekawe kto przyjął i poparł wcześniejszy projekt osadzony w betonie? Miłośnicy lokalnych wytwórców płytek i polbruków oraz firm układających te tysiące metrów kwadratowych betonozy? To straszne jak radni nie panują nad naszym miastem. Czekamy kiedy roztargnieni radni wpadną na pomysł by plac Solidarności i Adamowicza wykruszyć z płyt bo jednak drzewa się przydadzą. I to wszystko za nasze pieniądze