Cięcia zamiast wzmocnienia na liniach. Prawobrzeże liczyło na „A”

Wbrew deklaracjom i obietnicom prezydenta oraz jego zaplecza z początkiem roku szkolnego na ulice Szczecina nie powróciła linia pospieszna A. Autobusy oficjalnie przestały kursować z powodu remontu pl. Rodła, ale mieszkańcy domagali się ich szybkiego powrotu. Jeszcze przed wakacjami prezydent obiecał powrót tej linii, a radni z prawobrzeża, uspokojeni deklaracjami Piotra Krzystka, zapewniali, że tak się stanie. Teraz świecą oczami.

- Prezydent nas oszukał. Mnie, innych radnych, ale przede wszystkim mieszkańców prawobrzeża - mówi Krzysztof Romianowski, radny PiS. - Nie tylko linia A nie powróciła po wakacjach, ale mamy dodatkowe ograniczenia! Linia 71 zostaje zlikwidowana, linia 84 zmienia trasę i nie zapewni odpowiedniej obsługi, natomiast linia 65, mimo powrotu uczniów do szkół, nadal ma kursować według wakacyjnych rozkładów jazdy. To jest dramat. Wprawdzie na linii B w godzinach szczytu pojawią się dwa dodatkowe autobusy, ale to nie jest rozwiązanie. Autobusy nie obsłużą rejonu ul. Jasnej. Linia B obsługuje za to przynajmniej 50-60 tys. pasażerów z Bukowego, Słonecznego, Majowego

...