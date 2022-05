Burzliwie na sesji. Pomniki w roli głównej

Choć szczecińscy radni nie zdecydowali we wtorek o losie sowieckich pomników - w Dąbiu i na terenie Cmentarza Centralnego, to właśnie temat pomników zdominował obrady. Bez problemu przegłosowano 14 uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy nadanie nazw ulic. „Schody" zaczęły się, gdy doszło do dyskusji na temat spornych pomników.

Jeszcze przed sesją, podczas obrad prezydium RM, przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska zdecydowała, by nie wprowadzać do porządku wtorkowej sesji projektów dotyczących likwidacji pomników.

- Na prezydium zgłaszałem votum separatum, jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie usunięcia pomnika Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia - stwierdził Marcin Pawlicki, przewodniczący klubu radnych PiS. - Mamy opinię IPN, z której wyraźnie wynika, że pomnik ten jest nielegalny.

Nikt tego nie neguje. Jednak do Biura Rady Miasta wpłynęło łącznie 5 projektów uchwał. Dotyczą osobno pomnika w Dąbiu, pomników na Cmentarzu Centralnym, ale także zbiorowo kilku obiektów.

- Dla mnie priorytetowym jest ten idący najdalej, czyli dotyczący

...