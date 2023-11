ZUS ostrzega: nie daj się nabrać!

W ostatnich tygodniach w internecie pojawiły się fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca bieżącego roku. To nieprawdziwa wiadomość, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega i informuje, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych druków. W styczniu 2024 r. świadczenie wzrośnie automatycznie. Oczywiście tym, którzy są uprawnieni do jego wypłaty.

- Informacja o wyrównaniu świadczenia „500+” do kwoty 800 zł od sierpnia do grudnia 2023 roku, która obiegła internet, jest fałszywa - tłumaczy Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Szczecinie. - Do ZUS-u zgłaszają się osoby, które chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek, czyli druk WYR.8P.

Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 stycznia przyszłego roku świadczenie „500+” zmieni się w „800+”. ZUS zrobi to automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku. Od przyszłego roku uprawnione osoby otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

ZUS przypomina, że prawo do 500+ ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r. Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Warto także pamiętać, że wniosek o świadczenie wychowawcze, jak i inne świadczenia rodzinne, należy składać tylko elektronicznie - przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

(kel)