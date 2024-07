Zmiany w organizacji ruchu na Kredowej

Od środy 17 lipca w związku z przebudową w rejonie ulic Kredowej na szczecińskim Warszewie zmieni się tymczasowa organizacja ruchu.

– Zmiany te obejmować będą: zamknięcie dla ruchu ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego na odcinku od nowego ronda do przedłużenia ulicy Czesława Miłosza oraz fragmentu ulicy Kredowej w obrębie nowego ronda, zachowany zostanie dojazd do posesji dla mieszkańców; wprowadzenie ruchu wahadłowego w ciągu ulicy Podbórzańskiej i Szczecińskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Kredową, ruch odbywać się będzie przy pomocy sygnalizatorów; objazd do ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego wytyczony ulicami Podbórzańską i Czesława Miłosza (wraz z jej przedłużeniem) – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. – Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie uwagi i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

(K)