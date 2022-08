Zawiódł rozrusznik silnika. Co dalej z wyprawą przez Northwest Passage?

Podczas arktycznego rejsu jachtu "Regina R. II" nastąpił nieoczekiwany zwrot. Wyprawa przez Northwest Passage została przerwana. Powodem zepsuty rozrusznik silnika.

O trudnej sytuacji w jakiej znalazł się płynący jednostką kapitan Grzegorz Węgrzyn poinformował nas kpt. jacht. Andrzej Gryt, armator jachtu "Nitron".

- Grzegorz wraca do Pond Inlet (w Kanadzie - red.), portu w którym rozpoczął forsowanie Przejścia Północno - Zachodniego. Powodem jest awaria rozrusznika silnika. Prawie dwutygodniowe próby naprawienia skończyły się niepowodzeniem - powiedział "Kurierowi Szczecińskiemu" kpt. Gryt.

A było tak blisko...

Z jego relacji wynika, że samotny żeglarz dotarł do Fort Ross u wejścia do Bellot Sound.

- Jej przejście praktycznie oznacza powodzenie wyprawy, jednak bez silnika w ciasnych, najeżonych skałami wodach, żegluga jest zbyt ryzykowna - podkreśla kpt. Gryt.

Jak dodaje, w sytuacji gdy nie można uruchomić napędu, "nie wolno stwarzać nadmiernego ryzyka, mogącego spowodować uwięzienie jachtu w lodach na całą zimę". Tak też postąpił kpt. Grzegorz Węgrzyn.

Próbując szukać pomocy w naprawie, polski żeglarz dotarł na żaglach do Resolute, osady na Wyspie Cornwallisa w kanadyjskiej prowincji Nunavut. Rejon ten - podkreśla A. Gryt - jest zwykle zalodzony i raczej nie można liczyć, że byłby wolny od kry czy lodowych gór.

Powrót do punktu wyjścia

- Awarii nie udało się usunąć, pomimo starań mechanika i elektryka ze statku kanadyjskiego Coast Guardu - informuje kpt. Gryt.

Dlatego G. Węgrzyn podjął decyzję o powrocie do punktu, z którego rozpoczął pokonywanie Northwest Passage.

Informacje, które nam przekazał nam A. Gryt, pochodzą ze skąpych wiadomości, jakie otrzymywał od śmiałka "via Immarsat".

Więcej szczegółów już wkrótce, gdy samotny żeglarz będzie miał dostęp do internetu. Wtedy zapewne dowiemy się jaka decyzje podjął co do kontynuacji wyprawy.

Przypomnijmy, że kpt. Węgrzyn wypłynął ze Szczecina 23 kwietnia tego roku na jachcie "Regina R. II" i zamierzał pokonać Przejście Północno - Zachodnie (Northwest Passage). Celem tej trudnej wyprawy miał być któryś z portów Alaski.

(kl)