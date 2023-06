Zasłabnięcie przy Dziewokliczu. Lądowal helikopter

Co ma piernik do wiatraka?

Karol

2023-06-08 17:26:30

To będzie tak. Helikopterem zawiozą do szpitala ale jedyny lekarz na SOR przemęczony po nocce będzie miał 7 pacjentów pilniejszych, pani dostatnie numerek przyjęcie za 7-10 godzin. Pielęgniarka zmierzy może jej puls. Potem przyjdzie ten zmęczony lekarz i skrzyczy, że przecież tyle się mówi jak gorąco to siedzieć w domu a w ogóle to chyba jakaś symulantka i czemu nie poszła do lekarza POZ. Tak. W tym samym czasie na szczęście tylko 1000 osób bogobojnie prosi o katolickie wartości w kraju.