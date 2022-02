Zaginęła 20-letnia Karina Burska

Policjanci z Komisariatu Szczecin Niebuszewo prowadzą poszukiwania za 20-letnią zaginioną Kariną Burską zamieszkałą w Szczecinie. Kobieta 9 lutego br. w godzinach wieczornych wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła, nie nawiązała kontaktu z rodziną i nieznane jest miejsce jej pobytu.

Rysopis:

Wzrost ok 160 cm, średnia budowa ciała, oczy koloru niebieskiego, włosy długie czarne do ramion. Znaki szczególne – okulary korekcyjne, oprawa w kolorze czarnym. W chwili zaginięcia kobieta najprawdopodobniej ubrana była w długą czarną kurtkę na zamek, spodnie legginsy koloru czarnego, buty kozaki długości do łydki, czapka wełniana koloru jasno różowego oraz plecak czarny z białym napisem Vans.

Osoby, które widziały Karinę Burską po jej zaginięciu albo mają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca jej pobytu proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Szczecin Niebuszewo pod numerem telefonu: 47 78 19 102.