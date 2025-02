Zaginął 90-letni Władysław Wielgosz ze Szczecina

Policjanci z Komisariatu Szczecin Pogodno prowadzą poszukiwania 90-letniego Władysława Wielgosza, który w poniedziałek (17.02.2025 r.) około godziny 11:00 wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną.



Senior ma ok. 170 cm, jest szczupły, ma siwe włosy, przygarbioną sylwetkę. Ubrany był w czarny płaszcz, czarne obuwie i futrzaną czapkę.



- Panują ujemne temperatury, co stanowi realne zagrożenie dla życia mężczyzny. Prosimy o pomoc! - apeluje policja. - Jeśli widzieli państwo pana Władysława lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, prosimy o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Dyżurnym Komisariatu Szczecin Pogodno: 47 78 19 103. (K)