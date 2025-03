Wyścig po mandat. Pędzili po ulicach Szczecina 141 i 161 km/h

Fot. KMP Szczecin

Kierowca BMW pędził ul. Szosa Stargardzka z prędkością 161 km/h. Mieszkaniec Stargardu rozpędził się do 141 km/h na ul. Struga. Obaj zostali zatrzymani przez szczecińską drogówkę i ponieśli surowe konsekwencje.

26-letni kierowca BMW, został zatrzymany na Szosie Stargardzkiej. Mężczyzna jechał z prędkością 161 km/h, mimo obowiązującego w tym miejscu ograniczenia do 80 km/h. Jak się okazało, nie było to jego pierwsze wykroczenie drogowe – w przeszłości był już karany za łamanie przepisów ruchu drogowego. Tym razem stracił prawo jazdy, a dodatkowo został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł.

Drugiego pirata zatrzymano na ulicy Struga w Szczecinie. Mieszkaniec Stargardu rozpędził się do 141 km/h, nie tylko rażąco przekraczając prędkość, ale również prowadząc pojazd bez wymaganych uprawnień. Policjanci natychmiast wyeliminowali go z ruchu, a jego sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach.

Policjanci apelują o rozwagę i przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych. Brawura na drodze nie tylko prowadzi do utraty uprawnień i wysokich kar finansowych, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu. (K)