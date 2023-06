Wypoczynek jak z foldera. Sprawdź, zanim wyślesz dziecko

Czas wakacyjnych wyjazdów już się rozpoczął. Dzieci i młodzież część wolnego od szkoły zapewne spędzą z dala od rodziców – m.in. na koloniach czy obozach. Ale to na rodzicach i opiekunach spoczywa obowiązek starannego zweryfikowania oferty, z której będzie korzystało dziecko. Fot. Dariusz GORAJSKI

Miały być bardzo dobre warunki zakwaterowania, zdrowe i smaczne jedzenie, ciekawe aktywności. A bywa, że są brudne ściany, podarta pościel, zapuszczone sanitariaty, zaniedbania w kuchni… Rzeczywistość nieraz mocno odbiega od deklaracji organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Warto więc każdą ofertę dobrze sprawdzić. Własne kontrole przez całe lato będą też prowadzili inspektorzy sanitarni.

Zorganizowanie wypoczynku w danym miejscu wymaga spełnienia wszystkich warunków formalnych oraz złożenia elektronicznego wniosku w odpowiednim terminie do bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do poniedziałku (26 czerwca) w bazie widniało ok. 1890 zgłoszonych obiektów z Zachodniopomorskiego. Właściwi Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni planują i przeprowadzają kontrole tych obiektów.

– W związku z tym, że nie ma już obowiązku kwalifikacji przez PIS obiektów jako placówek wypoczynku, niestety zdarza się, że nieuczciwi organizatorzy zgłaszają dany wypoczynek wiedząc, że stan sanitarno-techniczny obiektu przeznaczonego na taki wypoczynek budzi zastrzeżenia – przyznaje Paweł Mayko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. – Dlatego apelujemy, aby przed wysłaniem dziecka na dany wypoczynek dobrze sprawdzić, w jakich warunkach będzie ono spędzać czas. W przypadku stwierdzenia naruszeń można zgłosić interwencję do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która podejmie działania sprawdzające. W przypadku uchybień organizator może zostać ukarany mandatem. W przypadku rażących nieprawidłowości, które mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu osób wypoczywających, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może wydać decyzję nakazującą natychmiastowe zamknięcie takiego obiektu.

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega głównie na bieżącym nadzorze sanitarnym obiektów wypoczynku letniego, w tym obiektów żywienia zbiorowego.

– Przez okres wakacji prowadzone są kontrole sanitarne w zakresie bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci i młodzieży w ośrodkach zorganizowanego wypoczynku – zapewnia Paweł Mayko. – Sprawdzane są m. in. warunki techniczno-sanitarne pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych dla wypoczywającej młodzieży oraz części​ wspólne, tj. świetlice, sanitariaty czy stołówki. W przypadku żywienia osób wypoczywających, oprócz wspomnianych już warunków lokalowych, kontrolowane są również warunki przygotowywania oraz wydawania żywności.

(sag)