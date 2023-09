Wyborcze pozwy radnego

Do Sądu Okręgowego w Szczecinie maja w poniedziałek wpłynąć pozwy skierowane przez kandydującego na posła Dariusza Mateckiego z Solidarnej Polski.

"Polityk partii władzy wzywa do mordowania ludzi" - taki nagłówek pojawił się w czwartek w serwisie onet.pl. Dariusz Matecki - szczeciński radny i kandydat na posła, zapowiedział pozwy do sądu. Mają być złożone w trybie wyborczym w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Na ich rozpatrzenie sąd będzie miał 24 godziny.

Sprawa dotyczy najnowszego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Trwający ponad dwie godziny film pokazuje m.in. polską straż graniczną znęcającą się nad uchodźcami z różnych krajów, używającą przemocy wobec kobiet i dzieci, a także policję, w podobny sposób odnoszącą się do polskich obywateli niosących pomoc. W filmie są również sceny obrazujące przeganianie uchodźców z Polski na Białoruś i w odwrotnym kierunku oraz nadużywanie uprawnień. W serwisie onet.pl można m.in. przeczytać, że "Dariusz Matecki, jeden z największych hejterów w polskiej polityce, który odpowiada za media społecznościowe partii ministra sprawiedliwości, napisał tweet, który jest właśnie wezwaniem do zabijania ludzi. Matecki wzywa do mordowania aktorów" (grających w "Zielonej granicy" - przyp. aut).

"To podłość, która powinna Mateckiego wykreślić z życia publicznego. Ale ponieważ jest tylko wykonawcą woli swych politycznych właścicieli, więc zapewne czeka go za to nagroda. I ochrona całej machiny państwa, jeśli jego wezwania do użycia przemocy zostaną wysłuchane przez jakiegoś oszalałego "patriotę" - można przeczytać w serwisie.

Bartosz Węglarczyk, autor komentarza w Onecie napisał, że "w swoim tweecie Matecki porównuje trzech kolaborantów, w tym Syma, który przyjaźnił się z gestapowcami i słusznie został skazany na śmierć, z aktorkami i aktorami grającymi w "Zielonej granicy". Są na jego "liście" osoby bardzo znane (zupełnym przypadkiem: opowiadające się przeciwko obecnej władzy, więc przez nią znienawidzone i wielokrotnie za publiczne pieniądze hejtowane), ale są na niej też osoby bardzo młode, które dopiero stoją na progu wielkiej kariery".

- Pozwy w trybie wyborczym będą złożone przeciwko portalowi Onet i Bartoszowi Węglarczykowi - mówi radny Matecki. - Sprawa dotyczy pomówienia i kłamstw opublikowanych na portalu Onet oraz na mediach społecznościowych, sugerujących wezwania do mordowania aktorów grających w propagandowym filmie Agnieszki Holland.

Radny uważa, że aktorzy, którzy zagrali w filmie "Zielona granica", powinni się wstydzić.

- W mojej ocenie to dla nich hańba - nie ukrywa. - Ale nigdy nie pozwoliłbym sobie na to, by nawoływać do mordowania kogokolwiek - dodaje. ©℗

ToT

Fot. Dariusz GORAJSKI