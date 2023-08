Więcej pociągów na Pol'and'Rock

Od grudnia 2022 r. po zachodniopomorskich torach kursuje hybrydowy pociąg w barwach WOŚP i Festiwalu Pol'and'Rock. na jego premierę do Szczecina przyjechał Jurek Owsiak Fot. Dariusz GORAJSKI

Będą dodatkowe połączenia kolejowe na festiwal Pol'and'Rock. W rozkładzie jazdy uwzględniono dodatkowe pociągi na wydarzenie, które od 3 do 5 sierpnia odbywać się będzie na byłym lotnisku Czaplinek-Broczyno.

– By ułatwić przyjazd na festiwal, uruchomionych zostanie każdego dnia 15 dodatkowych składów – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. – Najpiękniejszy festiwal świata zawita na gościnnym Pomorzu Zachodnim. Spodziewamy się przyjazdu wielu tysięcy fanów muzyki. Chcemy, aby dotarcie na miejsce było dla nich jak najmniej uciążliwe. Pociąg jest jedną takich opcji, dlatego na czas festiwalowego grania uruchomione zostaną dodatkowe składy.

Od środy, 2 sierpnia, do soboty 5 sierpnia, na trasie Szczecinek-Czaplinek-Runowo Pomorskie, poza 6 parami pociągów kursujących całorocznie, uruchomionych zostanie dodatkowych 15 par pociągów. Oznacza to, iż na trasie w tych dniach kursować będzie łącznie 21 par pociągów. Cztery pary spośród dodatkowych pociągów, uruchomione zostaną w bezpośredniej relacji Szczecin Główny - Szczecinek - Szczecin Główny, natomiast 11 par pociągów w relacji Szczecinek - Czaplinek - Szczecinek.

Z kolei po zakończeniu festiwalu, w niedzielę 6 sierpnia, od wczesnych godzin porannych uruchomione zostaną 44 dodatkowe składy, czyli 22 pary pociągów. Łącznie z pociągami kursującymi całorocznie oznacza to uruchomienie w tym dniu aż 28 par pociągów. Spośród pociągów dodatkowych 4 pary pojadą w relacji bezpośredniej do i ze Szczecina.

Zdecydowana większość pociągów dodatkowych będzie kursować na trasie Szczecinek - Czaplinek - Szczecinek. W Szczecinku pociągi te będę skomunikowane z pociągami przybywającymi z kraju, zarówno z pociągami POLREGIO czy PKP Intercity i odjeżdżającymi na południe i wschód Polski. Pozostałe pociągi dodatkowe będą kursować w relacjach do i z Runowa Pomorskiego, gdzie będą skomunikowane z pociągami w kierunku Szczecina, Koszalina i Trójmiasta.

​

Przewiduje się, że wszystkie pociągi będą zestawione z dwóch zespołów spalinowych serii SA136 lub hybrydowych serii EN63H o pojemności 450 miejsc, w tym około 300 miejsc siedzących. Z przeprowadzonej analizy wynika, że każdego dnia w okresie od 2 do 5 sierpnia pociągi zapewnią miejsca dla przewozu co najmniej 19 tys. osób oraz dla 25 tys. osób w dniu powrotów z festiwalu, czyli 6 sierpnia br. Łącznie przez 5 festiwalowych dni pociągi uruchamiane przez samorząd województwa zachodniopomorskiego umożliwią przejazd dla ponad 100 tys. osób.

Szczegółowy rozkład jazdy wszystkich pociągów kursujących na linii Szczecinek - Czaplinek - Runowo Pomorskie - Szczecin można znaleźć na stronie www.portalpasazera.pl

ToT