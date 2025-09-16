Wtorek, 16 września 2025 r. 
W środowym porządku obrad rządu jest m.in. projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry

W środowym porządku obrad rządu jest m.in. projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry
Fot. Dariusz Gorajski  

Na środowym posiedzeniu rząd ma zająć się m.in. projektem ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, który miałby powstać w 2026 r. i objąć obszar o powierzchni 3 tys. 856,30 ha.

W uzasadnieniu projektu ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry wskazano, że jego siedzibą miałoby być Gryfino. Tworzy się go w celu m.in. zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych oraz przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody.

Projektowany Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma objąć obszar o powierzchni 3 tys. 856,30 ha w województwie zachodniopomorskim. Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. Wędkarstwo ma być możliwe na zasadach określonych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub w zarządzeniu dyrektora parku narodowego.

Do rybactwa i rybołówstwa kulturowego będzie miał zastosowanie przepis przewidujący, że w planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia – w zadaniach ochronnych – ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Katalog elementów planu ochrony parku ma zostać uzupełniony o wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów rybactwa i rybołówstwa kulturowego.

Początkowo posiedzenie rządu planowane było na wtorek. W poniedziałek wieczorem na stronie rządu pojawiła się informacja, że odbędzie się ono w środę o godz. 13.

