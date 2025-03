W rocznicę imienin ojca polskiej niepodległości [GALERIA, FILM]

W środę na pl. Szarych Szeregów obchodzono imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożono kwiaty, był tez konkurs wiedzy dla młodzieży. Fot. Piotr Sikora

W środę 19 marca, z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyły się obchody pod jego popiersiem na placu Szarych Szeregów. W uroczystościach udział wzięli członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Szczecin, uczniowie szczecińskich szkół i mieszkańcy.

Uroczystość odbyła się w południe. Na miejscu, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, ubrani w mundury członkowie Związku Piłsudczyków oddali hołd wielkiemu Polakowi. Uczniowie VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wnieśli sztandar. Nie zabrakło krótkiego przemówienia, które wygłosił Jerzy Rozpondek, członek Związku Piłsudczyków RP Okręg Szczecin.

- Dzisiaj są imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym było trzech takich sławnych Józefów: Józef Dowbór-Muśnicki, Józef Haller i Józef Piłsudski. Dlaczego my czcimy w ogóle marszałka Józefa Piłsudskiego? - zwrócił się do zebranych. - Po pierwsze, to był dowódca legionów. I wiemy, że po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W 1920 roku była wojna polsko-bolszewicka, pogoniliśmy bolszewika i Polska wygrała tę wojnę. Dlatego czcimy marszałka.

Zanim złożono kwiaty, członkowie Związku przeprowadzili jeszcze krótki konkurs dla młodzieży. Padły pytania o to, czy Józef Piłsudski miał dzieci, ile lat minęło od śmierci marszałka i gdzie znajduje się jego serce. Na wszystkie uczniowie odpowiedzieli prawidłowo i otrzymali nagrody.

Po złożeniu kwiatów, uczestnicy wydarzenia wspólnie zapozowali do zdjęcia, oczywiście z marszałkiem Józefem Piłsudskim w tle. Upamiętnienie tej ważnej w historii Polski postaci miało skromny charakter, ale pokazało, że mieszkańcy Szczecina pielęgnują swoją historię.

Członkowie Związku Piłsudczyków budzili ogromne zainteresowanie przede wszystkim tym, że ubrani byli w mundury. Było to z pewnością ciekawe spotkanie z historią i osobami, których osobiste historie związane są z postacią Józefa Piłsudskiego, jak w przypadku Jerzego Rozpondka.

- Mój dziadek Jan Rozpondek był w 4. Pułku Piechoty Legionów i sześć lat był na wojnie, przez całą pierwszą wojnę światową i wojnę polsko-bolszewicką. To był młody chłopak i przez te sześć lat na wojnie stracił zdrowie. Żył tylko 37 lat, jest pochowany na cmentarzu w Krakowie w Batowicach, a dom, w którym mieszkaliśmy, spłonął w czasie drugiej wojny światowej. Dlatego ja jestem tutaj, a nie w Krakowie - opowiadał w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim".

Związek zajmuje się na co dzień upowszechnianiem wiedzy o historii Piłsudczyków i Legionów Polskich, organizuje prelekcje w szkołach, wystawy, prezentuje historyczne pamiątki. Jego członkowie ubolewają, że coraz mniej ludzi interesuje się takimi wydarzeniami jak to, które miało miejsce w środę.

- Jeszcze kilkanaście lat temu tutaj był cały plac ludzi - mówił Jerzy Rozpondek. - W naszym związku było około stu dwudziestu osób, ale niestety poumierali. Niektórzy są też chorzy. Została nas garstka, zaledwie kilka osób, ale jeszcze próbujemy kultywować te tradycje związane z imieninami czy z rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego.

My prowadzimy takie uroczystości trzy razy w roku: na Józefa, na rocznicę śmierci i na rocznicę urodzin, 5 grudnia. Obchody 11 listopada organizuje Miasto, a my tylko wysyłamy poczet i delegację.

Józef Piłsudski doczekał się w Szczecinie na razie jedynie popiersia, za którego sfinansowanie odpowiada Związek Piłsudczyków. Stoi na placu Szarych Szeregów od 2000 roku. Jak mówił nam Jerzy Rozpondek, Związek cały czas czeka na decyzję o budowie pomnika:

- W niektórych miastach, jak na przykład w Lublinie, marszałek jest przedstawiony konno, a pomnik okazały i piękny. Rada Miasta Szczecin w 2018 roku na setną rocznicę odzyskania niepodległości uchwaliła budowę pomnika w Szczecinie, ale podobno nie ma na to pieniędzy. Dlatego dalej jesteśmy przy tym popiersiu, które wygląda jak nagrobek na cmentarzu, niestety.©℗

Agata Jankowska

Realizacja filmu Piotr Sikora