W piątek pociągiem za darmo. W Świnoujściu nie kasujemy biletów w autobusach

Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, ale także w województwach sąsiadujących z naszym regionem, tj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim.

Pomorze Zachodnie, jak co roku, uczestniczy w obchodach Europejskiego Tygodnia Mobilności. W piątek (22 września) pociągami regionalnymi można jeździć za darmo, jeśli okaże się dowód rejestracyjny samochodu - może to być pojazd prywatny, służbowy czy leasingowany. Ten dokument będzie uprawniał dwie osoby do bezpłatnego przejazdu.

Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, ale także w województwach sąsiadujących z naszym regionem, tj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim. Oznacza to, że na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu, bez żadnych opłat, można będzie podróżować pociągami regionalnymi (uruchamianymi przez POLREGIO) nie tylko wewnątrz województwa, ale także np. do Poznania, Zielonej Góry, Trójmiasta, itp.

Europejski Tydzień Mobilności to inicjatywa Komisji Europejskiej, zapoczątkowana w 2002 roku jako Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Akcja ma zachęcać mieszkańców Europy do zmiany niekorzystnych dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego przyzwyczajeń oraz do wyboru alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: jazdy na rowerze, korzystania z transportu publicznego (tramwaj, autobus, pociąg) lub carpoolingu (współdzielenia samochodu).

W piątek bezpłatne będą również przejazdy Komunikacją Autobusową w Świnoujściu. Dotyczy to wszystkich linii.

- Obchodzimy Europejski Dzień bez Samochodu. Zachęcamy do pozostawienia auta na parkingu i przejazdów miejskimi autobusami - mówi Jarosław Jaz z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

(K)