W czwartek w regionie 155 przypadków koronawirusa. Duże tempo wzrostu zakażeń

Mara

2021-10-14 11:49:17

Setki ludzi starszych niby mądrych a chodzą bez maseczek lub pod nosem a przykazanie jest :nie zabijaj, słuchajcie co mówi papież a nie ksiądz by tłoczyć się w kościele i dać na tacę zamiast kontrolować ludzi by mieli maski. Wstyd dla hierarchów niech się ruszą ze swoich siedzib przejadą po kościołach bo jak wierni po umierają to będzie pustka. Piszę te słowa z przykrością gdyż sam jestem katolikiem i to mi się nie podoba zresztą jak DDM w innych miejscach zamkniętych księża świecić przykłade