Uwaga na korki!

Most Długi to ważna arteria w kierunku Prawobrzeża. Fot. Dariusz R. Janowski

Most Długi to od zawsze jedna z ważniejszych przepraw w stronę prawobrzeżnej części Szczecina. Jest początek lat 90. XX wieku - w kraju zaczynają się dziać poważne przemiany ekonomiczno-społeczne. Na zdjęciu widać, że ruch jest spory. Jezdnią poruszają się głównie Polskie Fiaty, Polonezy, Fiaty 126p oraz Żuki i Autosany. Jeszcze chwila i z ulic znikną widoczne na zdjęciu samochody. Zmienią się też okolice wjazdu na most. ©℗

(żuk)