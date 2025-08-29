Utrudnienia w komunikacji. Startuje Columna Medica Baja Poland 2025

Fot. archiwum/Ryszard Pakieser

W dniach 29-31 sierpnia w rejonie Wałów Chrobrego odbędzie się wydarzenie Columna Medica Baja Poland Can-Am Baja Promo. W okresie od 29 sierpnia od godz. 11 do 31 sierpnia do godz. 20 nastąpią zmiany w komunikacji na liniach 70 i 90.

Autobusy linii 70 w dniu 29.08.2025 od godziny 11:00 będą kursowały z pominięciem ul. Szczerbcowej i ul. Wały Chrobrego. Od przystanku „Starzyńskiego” pojadą ul. Zygmunta Starego, ul. Henryka Pobożnego, ul. Małopolską i dalej swoją stałą trasą z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” (13811), „Jarowita” (17111)

Autobusy linii 90 w dniu 29.08.2025 od godziny 11:00 będą kursowały z pominięciem ul. Szczerbcowej i ul. Wały Chrobrego. Od przystanku „Admiralska" pojadą ul. Wawelską, ul. Starzyńskiego i od przystanku „Starzyńskiego” swoją stałą trasą z pominięciem przystanku „Urząd Wojewódzki” (13711).

(das)