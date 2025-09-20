Sobota, 20 września 2025 r. 
UroRun - biegać, by zapobiegać [GALERIA]

Data publikacji: 20 września 2025 r. 16:03
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2025 r. 16:03
UroRun - biegać, by zapobiegać
 

W słoneczną sobotę w parku Kasprowicza w Szczecinie odbyła się X edycja biegu Sanprobi UroRun. To nie tylko wydarzenie sportowe, ale również integracja, edukacja i profilaktyka zdrowia.

Coroczny bieg (dla dorosłych i dzieci) oraz nordic walking łączy się z obchodzonym we wrześniu Europejskim Tygodniem Urologii, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób układu moczowego i płciowego. Uczestnicy biegu i kibice mogli na miejscu skorzystać z treści edukacyjnych. Wydarzenie sprzyjało integracji uczestników, aktywizacji ruchowej i wzmacnianiu świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej.

Start i meta zlokalizowane były w rejonie Pomnika Czynu Polaków, trasa biegu wiodła alejkami parku. 

Organizatorami wydarzenia byli: Ruchowa Akademia Zdrowia, RAZ Event, Klinika Urologii PUM, USK nr 2, Stowarzyszenie Uro-Vita, PROtiming. (K)

Fot. Piotr Sikora

