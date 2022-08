Trwa Festiwal Wikingów w Wolinie

Sobota była drugim dniem Festiwalu Słowian i Wikingów. Potrwa on do niedzieli. Jeśli więc ktoś ma ochotę wziąć udział w tej wyjątkowej lekcji historii, ma jeszcze szansę. Do Wolina zjechało prawie dwa tysiące rekonstruktorów, nie tylko z Polski. Można zobaczyć, jakie zawody wykonywano, co jedzono, jak spędzano czas wolny, jak wyglądały i ile ważyły zbroje wojowników.

Program przygotowany jest tak, aby zainteresował i dorosłych, i dzieci. Na niedzielę zaplanowano m.in. strefę czytania, a w niej prelekcja pod hasłem jak dawniej pływano oraz warsztaty pt. "Kolorowe litery gęsim piórem pisane", test wikinga - próba wody, otwarcie świątyni - m.in. rytualne niecenie ognia, wczesnośredniowieczne gry i zabawy, potyczka Słowian i wikingów i wiele innych punktów. Początek o godz. 10.00. Zamknięcie festiwalu o godz. 18.

(sag)