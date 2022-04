Trudniej na starówce, łatwiej firmom w centrum. Kierowcy zapłacą codziennie

Już od ponad roku w Szczecinie oprócz Strefy Płatnego Parkowania obowiązuje także Strefa Zamieszkania Stare Miasto. To obszar obejmujący m.in. ul. Tkacką i Staromłyńską, pl. Orła Białego i tzw. dolny taras Podzamcza. To właśnie na prośbę mieszkańców tego rejonu wprowadzane są kolejne zmiany w funkcjonowaniu SZSM. Wchodzą w życie dziś, 13 kwietnia.

SZSM podzielona jest na dwie podstrefy. Wjeżdżając w ten obszar należy zatem uważnie patrzeć na znaki. Parkomaty są odpowiednio oznakowane, także mapki znajdujące się na tablicach z Regulaminem informują, w której podstrefie się znaleźliśmy. Od tego bowiem jest uzależniona wysokość opłaty. Wielu kierowców jeździ jednak na pamięć i zamiast opłat zgodnych z cennikiem SZSM, uiszcza kwoty przewidziane za postój w SPP. A to skutkuje opłatą dodatkową w wysokości 200 zł. Podobnie jak pozostawienie auta poza miejscami wyznaczonymi, które w przypadku Starego Miasta nie muszą mieć oznakowania poziomego.

Opłaty w każdy dzień tygodnia

- Najważniejsza zmiana jest jednak taka, że opłaty za parkowanie na Starym Mieście należy teraz uiszczać przez cały tydzień w godz. 8-22 - przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Dotychczas obowiązywały jedynie w godz. 8-17 i tylko od poniedziałku do piątku w dni robocze.

O taką zmianę postulowali mieszkańcy tej części miasta, którzy skarżyli się, że mają problem z parkowaniem w pobliżu swoich domów zarówno popołudniami po pracy, jak i w weekendy. Po kilku spotkaniach i wizji lokalnej radni przychylili się do tego pomysłu.

Abonament tylko dla mieszkańców

Jednocześnie do Strefy Zamieszkania Stare Miasto dołączone zostają ul. Panieńska, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej pomiędzy Grodzką i Panieńską. Mieszkańcy Starego Miasta mają ten przywilej, że mogą wykupić Kartę Stare Miasto. To nic innego jak abonament, który pozwala parkować na całym obszarze SZSM, a od środy także na Płatnym Parkingu Niestrzeżonym pod Trasą Zamkową. Dla osób spoza tego obszaru jest on niedostępny, nie mogą go też nabyć przedsiębiorcy prowadzący działalność na Starówce.

- Jego koszt to 180 zł za 6 miesięcy i 360 zł za 12 miesięcy - przypomina Wojciech Jachim.

Zniesiony limit dla firm

Natomiast jeśli chodzi o SPP, w niej także wprowadzane są zmiany. Są to jednak drobne korekty. Z droższej podstrefy A do podstrefy B przeniesiona zostaje ul. Unisławy (od Wielkopolskiej do Felczaka) oraz Narutowicza (od al. Piastów do Potulickiej). Ponadto do podstrefy B włączono ulice Legionów Dąbrowskiego (od Alei Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica) oraz Swarożyca (od Parkowej do ul. Szarotki).

Na obszarze SPP ulgę odczują przy okazji przedsiębiorcy. W tej samej uchwale znalazł się bowiem zapis znoszący limit abonamentów miesięcznych dla firm i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej z siedzibą w Szczecinie. Do wtorku podmioty te miały prawo do zakupu abonamentu miesięcznego tylko na jeden pojazd. Od dziś nie ma już tego ograniczenia, a zakup abonamentu w przypadku firm stał się możliwy dla dowolnej liczby należących do nich pojazdów. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI