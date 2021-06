"To może zniechęcić do oddawania krwi!"

"Takie sytuacje mogą zniechęcić do idei oddawania krwi!" - zaalarmowała "Kurier" nauczycielka Małgorzata Jakuszewska z PCK w Dębnie, która przyjechała z dziewiętnastoma uczniami do szczecińskiego centrum krwiodawstwa na umówiony termin i zastała tam długą kolejkę. Kierownictwo placówki zareagowało na jej uwagi.

- Nasza wizyta, jak zawsze, została zgłoszona wcześniej, i liczyliśmy na to, że zostanie zorganizowany większy zespół - mówiła M. Jakuszewska. - Tymczasem okazało się, że żadnego większego zespołu nie ma, a przed budynkiem czeka co najmniej 30 osób. I młodzież musiała stanąć w tym upale, w długiej kolejce do rejestracji. Staję na głowie, aby namówić młodych ludzi, aby oddawali krew, przekonuję ich, wysyłam wiadomości, i teraz coś takiego! Proszę zrozumieć: niektórzy z nich są z mniejszych miejscowości, na przykład z Boleszkowic. Gdy wszystko się opóźni, gdy przyjedziemy do Dębna po 15, to będą mieli problem z powrotem do domów, trzeba będzie się nagimnastykować, żeby zorganizować im transport. Stracą cały dzień. I mogą nie chcieć znowu oddać krwi. W takim razie po co są te wszystkie akcje promujące honorowe oddawanie krwi?

M. Jakuszewska dodawała, że do podobnej sytuacji doszło w grudniu, wtedy musiała wraz z podopiecznymi czekać w zimnie.

Zaraz po tym, jak powiadomiła o sprawie "Kurier", sytuacja się poprawiła.

- Wyszła do nas pani kierownik stacji, wysłuchała i pomogła - stwierdziła M. Jakuszewska. - Pojawiło się więcej personelu, rejestracja przebiega sprawniej.

(as)