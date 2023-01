Szpital w Zdrojach ma nową pracownię rezonansu

Szpital w szczecińskich Zdrojach wzbogacił się o Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Jej utworzenie było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Całość inwestycji kosztowała ponad 10 mln zł.

Zakup urządzeń i aparatury do Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w kwocie 7,1 mln zł, sfinansowany został ze środków pochodzących z 29. finału WOŚP. Sercem pracowni jest nowoczesny aparat Siemens Magnetom Sola - 1,5 teslowe urządzenie, które wraz z dodatkowymi funkcjami, w jakie zostało wyposażone, czyni je unikalnym w skali całego regionu. Fundacja WOŚP przekazała też do nowej pracowni aparat do znieczulania dzieci i kardiomonitor jezdny – urządzenia specjalnie dostosowane do pracy w środowisku pola magnetycznego.

Otwarcie pracowni nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacja w wysokości blisko 3 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego pozwoliła m.in. na rozbudowę istniejącego budynku pod kątem dostosowania go do potrzeb nowej pracowni, przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych w dotychczasowych pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, modernizację sieci instalacji oraz budowę klatki Faradaya.

Rezonans magnetyczny to już kolejny sprzęt od Fundacji WOŚP dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala. W 2019 roku Orkiestra przekazała tu tomograf komputerowy i aparat RTG, a rok później darowała także nowoczesny aparat do USG.

W uroczystym otwarciu Pracowni Rezonansu Magnetycznego, które odbędzie się 12 stycznia, udział weźmie Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oraz prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

(as)