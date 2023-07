Świętujemy urodziny Szczecina! Będzie tort i koncerty na Różance [GALERIA]

Urodzinowe spotkania zawsze przyciągają wielu mieszkańców, a do tortów ustawiają się długie kolejki. Fot. Ryszard PAKIESER/archiwum

Rok temu były dwa torty po 77 kg każdy, bo tyle lat „kończył” polski Szczecin. W tym roku zgodnie z tradycją będą cięższe – będą miały po 78 kg. A świętowanie urodzin miasta rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 2 lipca, w samo południe w Ogrodzie Różanym. Będą też koncerty, potańcówka i atrakcje dla dzieci.

Słodki poczęstunek rozpocznie się o godz. 12. W tym samym czasie będzie już również czynna strefa zabaw i animacji dla dzieci na polanie – ma działać do godz. 16. A na scenie przygrywać będzie Los Cafe, czyli szczeciński zespół grający muzykę z gatunku tango nuevo, musette i bolero. Los Cafe przeniesie słuchaczy w muzyczny świat południowoamerykańskich rytmów i w specyficzny obszar przemian gatunkowych etnicznej muzyki początków XX wieku. Zanim tango jako gatunek okrzepło w określony rytm i zawojowało Europę i świat, jako popularny taniec, ewoluowało w Ameryce Południowej od muzyki przedmiejskich knajp, faweli i portowych tawern. Jak wiele ta muzyka niesie w sobie emocji, pokazuje fakt, że o to, gdzie powstał gatunek milongi, uznawanej za prekursora tanga, do dziś toczy się zażarty spór kulturowy pomiędzy Argentyną a Urugwajem…

Na scenie pojawi się także Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Tworzy ją 25 muzyków w marynarskich mundurach. Zapewniają oprawę świąt państwowych, w tym z udziałem najwyższych władz państwowych oraz ceremonialną oprawę uroczystości służb mundurowych. Poza utworami marszowymi w swoim repertuarze orkiestra ma muzykę popularną, filmową i musicalową w aranżacjach na orkiestrę dętą. Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest obok Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza jedną z dwóch orkiestr istniejących w Straży Granicznej.

Na koniec oprawę muzyczną zapewnią Różanek i Sawaszkiewicz. Różanek to autor i wykonawca, na co dzień aktor Teatru Polskiego w Szczecinie. Wydał w maju pierwszy solowy album zatytułowany „Płyta krótkogrająca”. Borys Sawaszkiewicz to z kolei producent muzyczny tej płyty, na co dzień pianista i lider grupy Chango. Obaj artyści lubią wspólnie tworzyć, ale przetwarzać to co już stworzyli lubią nie mniej.

To jednak nie koniec atrakcji, bo w godz. 16-19 odbędzie się Urodzinowa potańcówka, podczas której nie zabraknie szlagierów, ponadczasowej klasyki i hitów nieco bardziej nowoczesnych. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI