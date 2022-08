Święto polskiego wojska

W związku z rocznicą Bitwy Warszawskiej przypadającej 15 sierpnia przy Wałach Chrobrego w Szczecinie zorganizowano uroczysty apel oraz defiladę pododdziałów. Był też piknik wojskowy z pokazami uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jaki jest w posiadaniu 12 Brygady Zmechanizowanej, 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 Pułku Inżynieryjnego, 1 kompanii regulacji ruchu oraz Żandarmerii Wojskowej.

Bitwa Warszawska toczyła od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. Uznawana jest za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata - Polacy pokonali w niej bolszewików. Gdyby Armia Czerwona wygrała te starcie, miałaby otwartą drogę do zainstalowania komunizmu nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Na początku tej rozgrywki polska armia znajdowała się w fatalnym położeniu i jej los wydawał się przesądzony. Jednak Polacy ostatecznie odepchnęli Front Zachodni Michaiła Tuchaczewskiego, ocalając i swoje państwo, które dopiero co odzyskało niepodległość, i cały kontynent.©℗

(as)