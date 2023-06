Święto morza w Niechorzu!

Zobaczymy i wysłuchamy m.in. zespołu IGA’cki Band. Fot. archiwum gminy Rewal

Dziś (29 czerwca) w Niechorzu o g. 12 na pirsie rybackim przy ul. Pomorskiej rozpoczną się uroczyste obchody Święta Morza w gminie Rewal.

Po zakończeniu części oficjalnej, w tym morskiej parady rybackiej, w parku w Niechorzu odbędzie się piknik morski z udziałem partnerów biorących udział w wydarzeniu. Święto Morza jest zapowiedzią i imprezą towarzyszącą dla Święta Śledzia, które odbędzie się w sobotę 1 lipca 2023 r. przy latarni morskiej w Niechorzu.

– W nawiązaniu do polskich tradycji morskich oraz z myślą o zaakcentowaniu kultury morskiej i etosu rybackiego organizatorzy Święta Morza w gminie Rewal zapraszają do aktywnego udziału w niechorskich uroczystościach. Ich głównym akcentem będzie poświęcenie łodzi i kutrów rybackich oraz parada morska ze złożeniem w toni morskiej wieńca ku pamięci „Tych, którzy nie powrócili z morza” – informuje Paweł Pawłowski, pełnomocnik wójta gminy Rewal ds. dziedzictwa kulturowego.

Po poświęceniu łodzi odbędzie się widowiskowa parada morska złożona z jednostek pływających, łodzi i kutrów rybackich z gminy Rewal oraz zaproszonych gości. W asyście na morzu pojawią się okręty Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, okręt patrolowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, łodzie ratownicze i specjalne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobierowie i Niechorzu oraz inne zaproszone jednostki pływające.

Na scenie plenerowej w niechorskim parku wystąpi młodzieżowa orkiestra dęta z Gryfic Red Swing Low, rewalski chór Amber Singers oraz zespół szantowy IGA’cki Band. W trakcie imprezy odbędzie się m.in. symboliczny chrzest morski z udziałem młodzieży wypoczywającej na wakacjach w Niechorzu, a który będzie celebrowany przez kołobrzeską załogę piracką. Podczas pikniku morskiego będzie można spróbować potraw regionalnych, zaprezentują się lokalni wytwórcy i wystawcy.

W trakcie Święta Morza w Niechorzu swoje stoiska promocyjno-edukacyjne udostępnią dla publiczności m.in.: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża i Wojskowe Centrum Rekrutacji ze Świnoujścia, 36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Mrzeżyna, 142. batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Trzebiatowa, Straż Graniczna oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej Rega, Nałęcz. Nie zabraknie pokazów sprzętu wojskowego i pokazów umiejętności wystawianych formacji.

– Celem organizatorów Święta Morza w gminie Rewal jest nawiązanie do bogatej tradycji obchodów Święta Morza w II Rzeczypospolitej. To także powrót do obchodów Święta Morza w Niechorzu, jakie miały tu miejsce od lat 50. XX wieku. Pragniemy zwrócić uwagę na wartości, jakimi są morze i etos rybacki. Społeczność rybacka z Rewala i Niechorza to oczywisty adresat i partner organizowanego wydarzenia – podkreśla Paweł Pawłowski. – Święto Morza zainicjowane zostało przez doktora Andrzeja Wachowiaka, członka gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej na początku lat 30. XX wieku. Zaproponował on, aby pod koniec czerwca każdego roku uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa ta przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu. Działo się to na fali wielkiego wzmożenia patriotycznego po odzyskaniu Pomorza przez Polskę 10 lutego 1920 r. i Zaślubinach z morzem w Pucku z udziałem gen. Józefa Hallera.

Pierwsze Święto Morza odbyło się w niepodległej Polsce 31 lipca 1932 r. w Gdyni i przybyło na nie blisko 100 tysięcy osób! Była to wielka impreza masowa II Rzeczypospolitej. Obchody Święta Morza okazały się ogromnym sukcesem i weszły do kanonu polskich świąt. Odbywały się co roku 29 czerwca, w nawiązaniu do uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (patronów rybaków i marynarzy) – aż do wybuchu II wojny światowej.

– W nawiązaniu do dumnych polskich tradycji morskich oraz z myślą o wskrzeszeniu obchodzenia uroczystości Święta Morza w Niechorzu, organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału w spotkaniu ludzi morza. To pierwsza edycja Święta Morza w gminie Rewal, które ma szansę na stałe wpisać się do kalendarza letnich imprez na Wybrzeżu – mówi Paweł Pawłowski. – Zwracamy się z apelem do środowiska żeglarskiego, aby łodzie i jachty z portów województwa zachodniopomorskiego również asystowały w uroczystości Święta Morza przy pirsie rybackim w Niechorzu. Głęboko wierzymy, że przy wsparciu społeczności lokalnej oraz licznie przebywających na Wybrzeżu Rewalskim turystów – Święto Morza w gminie Rewal zakończy się sukcesem, a jego efektem będzie podniesienie świadomości uczestników i odbiorców o wartości kultury morskiej w ramach hasła Stanisława Staszica – Trzymajmy się morza! Zapraszamy!

Wstęp wolny.

