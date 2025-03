Stawonogi są piękne [GALERIA]

Pająki, modliszki, motyle, ale także raki, skorpiony, kraby oraz wiele innych ciekawych gatunków stawonogów można oglądać na wystawie w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Prace przestrzenne wykonane w ramach innowacji w nauczaniu biologii są dziełami uczniów klas szóstych.

- Na wystawie znalazły się trójwymiarowe modele pajęczaków, owadów i skorupiaków - wyjaśnia inicjatorka i koordynatorka wystawy Magdalena Murawska, nauczycielka biologii SP41 z OI. - W przygotowaniu prac uczniowie wykazali dużą kreatywność i różnorodność zarówno w doborze metod, jak i materiału wykonania.

Wystawa prezentuje kilkudziesięciu przedstawicieli stawonogów, a jest to najliczniejszy na Ziemi typ zwierząt. Dotychczas udało się sklasyfikować ponad milion gatunków: od mierzących kilka milimetrów kleszczy, poprzez kilkucentymetrowe pszczoły, czy ważki, po naprawdę duże kilkudziesięciocentymetrowe homary. Niezależnie od rozmiaru mają one wspólne cechy: zamiast wewnętrznego szkieletu posiadają one szkielet zewnętrzny utworzony z płytek oraz stawy umożliwiające poruszanie.

Wystawa wykonanych własnoręcznie przez szóstoklasistów stawonogów, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ponieważ moga oni obejrzeć różne gatunki zwierząt w powiększonej skali oraz poznać ich budowę.

(el)

Fot. SP41 z OI