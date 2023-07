Spływ protestacyjny

Kilkadziesiąt kajaków szykuje się do spływu protestacyjnego. Fot. Cezary MARTYNIUK

W niedzielne popołudnie w Goleniowie odbył się spływ kajakowy, który był protestem przeciw zatruciu Iny przez nieoczyszczone ścieki, które 17 czerwca spłynęły do rzeki w Stargardzie. Efektem zanieczyszczenia wody była śmierć prawie wszystkich ryb. Dziś rzeka od Stargardu do ujścia jest martwa.

Rzeką przepłynęło przez miasto kilkadziesiąt kajaków. Większość uczestników spływu ubrana była w kamizelki z napisem „Ina to nie latryna”. Na mecie spływu przy zabytkowym spichrzu głos zabrał burmistrz Robert Krupowicz, który poinformował kajakarzy, że w sprawie zatrucia Iny prowadzone jest postępowanie prokuratorskie, a tematem zainteresowała się też Najwyższa Izba Kontroli. Obiecał, że władze Goleniowa będą naciskać na samorząd Stargardu, aby w końcu uporządkowano sprawę gospodarki ściekami w tym mieście i skończono z zatruwaniem rzeki przez Stargard po prawie każdym większym deszczu.

Zatruwanie Iny spowodowane jest spływaniem do rzeki ścieków, których po większych deszczach nie jest w stanie przyjąć i przerobić stargardzka oczyszczalnia. Sytuacja trwa już od wielu lat mimo składanych deklaracji, że problem zostanie rozwiązany. Co pewien czas rzeka jest zatruwana, giną ryby, woda śmierdzi. Pod koniec czerwca w rejonie Goleniowa wyłowiono kilka ton martwych ryb, wśród nich dorodne trocie, szczupaki, okonie. Dziś nad rzeką nie widać żadnego wędkarza, bo po prostu nie ma co łowić. ©℗

Cm