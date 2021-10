Serce dla zwierząt. Pierwsze w Szczecinie - jedyne na Prawobrzeżu

Charakterystyczne metalowe konstrukcje w kształcie serca, służące zbiórce plastikowych nakrętek, do tej pory pomagały przede wszystkim w zbieraniu funduszy na rzecz konkretnych chorych. Jak ostatnio, dla maleńkiej Ingi. Ten schemat przełamuje Fundacja Kohorta, która w piątek (1 października) otwiera pierwsze „Serce dla Zwierząt" w Szczecinie.

To inicjatywa znanej społeczniczki Agnieszki Drewnowskiej, współtworzącej m.in. Fundację Kohorta oraz radnej Rady Osiedla Kijewo. Od lat angażuje się w działalność wspierającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocję zdrowia, a także w upowszechnianie sportu nie tylko wśród dzieci i młodzieży. Bardziej prywatnie traktuje pomoc zwierzętom w potrzebie.

- To aktywność, jaką do tej pory ograniczałam niemal wyłącznie do bliskich i znajomych ze społecznościowego profilu. Czyli zbierając karmę, kołdry, koce i wszystkie inne rzeczy, których potrzebują podopieczni szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - wspomina Agnieszka Drewnowska. - Nawet mój czteroletni wnuczek Maurycy wie, że skoro są wśród nas biedne psy i koty, które nie mają domów, to winniśmy im pomóc. Dlatego od dłuższego czasu zbiera wraz ze mną m.in. nakrętki na ratunek zwierzakom.

„Zakręceni dla zwierzaków - zbiórka nakrętek plastikowych" - to inicjatywa aktywna od lat, jaką firmuje TOZ w Szczecinie. We współpracy z firmą Recykler, która za dostarczone nakrętki przekazuje na konto tej organizacji środki niezbędne m.in. dla wyposażenia przychodni.

- Z Maurycym do siedziby TOZ przy ul. Beyzyma dostarczaliśmy wory nakrętek. Pomyślałam, że można by dać szansę na tego rodzaju wsparcie dla podopiecznych tej organizacji również na Prawobrzeżu, konkretnie - tu u nas - w Kijewie. Kupiłam więc „Serce dla Zwierząt", a pod szyldem Fundacji Kohorta z grupą współpracowników ustawiłam je przy ul. Foczej, w sąsiedztwie sklepu „U Ani" - opowiada pani Agnieszka. - Posłuży zbiórce nakrętek na rzecz podopiecznych szczecińskiego TOZu.

Fundatorka nie zdradza kosztu swej inicjatywy. Natomiast chętnie wymienia współpracowników, którzy przyczynili się do powodzenia tego charytatywnego przedsięwzięcia: Katarzynę Duszyńską, Anetę i Adriana Dziembakowskich z firmy Prolift Kran oraz Roberta Siedziako z TLS Sport. „Bez ich życzliwego wsparcia nich nie dałabym rady" - przyznaje.

„Serce dla Zwierząt" już stoi przy ul. Foczej (Kijewo). Ale jeszcze jest puste. Jego oficjalne otwarcie na pomaganie zaplanowano na piątek (1 października), na godz. 12.

- Serdecznie zapraszamy. Osoby, które tego dnia zasilą nakrętkami nasze pierwsze „Serce dla Zwierząt", będziemy częstowali słodyczami - zachęca A. Drewnowska.

Piątkowe otwarcie „Serca dla Zwierząt" symbolicznie poprzedza przypadający 4 października Światowy Dzień Zwierząt, rozpoczynający ustanowiony 90 lat temu Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week), trwający aż do 10 października. Którego celem jest zmiana relacji ludzi wobec „naszych braci mniejszych" - uświadomienie im, że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. ©℗

