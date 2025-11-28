Ruszył Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy [GALERIA]

Jarmark Bożonarodzeniowy rozpoczął się w piątek w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Od piątku 28 listopada trzy centralne punkty Szczecina — Aleja Kwiatowa, Plac Adamowicza i Plac Lotników — ponownie zmieniły się w świąteczną przestrzeń pełną stoisk, dekoracji i atrakcji. Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 21 grudnia, a tegoroczna edycja obejmuje około 90 drewnianych domków z ofertą wystawców z różnych regionów kraju. W sprzedaży znalazły się ozdoby świąteczne, rękodzieło, sezonowe smakołyki oraz dodatki zimowe.

Jarmark działa według stałych godzin: od poniedziałku do czwartku w godz. 13:00–20:00, w piątki do 23:00, w soboty od 10:00 do 23:00, a w niedziele między 10:00 a 20:00. Udział w wydarzeniu nie wymaga biletów.

Jednym z elementów, który przyciąga odwiedzających, jest 15-metrowe koło młyńskie ustawione na końcu Alei Kwiatowej. Z jego gondoli widać oświetlone centrum miasta i główne punkty jarmarku. Na Placu Adamowicza działa klasyczna karuzela wenecka, a na Placu Lotników stanął kilkukondygnacyjny świąteczny wiatrak, przy którego podstawie serwowane są gorące napoje.

Na każdym z placów przygotowano specjalne strefy fotograficzne — sanie Mikołaja, iluminowane dekoracje, świąteczne rekwizyty czy przestrzenie zaprojektowane z myślą o pamiątkowych zdjęciach. W domku Świętego Mikołaja najmłodsi mogą napisać list, zostawić swoje życzenia lub spotkać się z gospodarzem świąt. W programie przewidziano również animacje i zabawy dla dzieci, a na Placu Lotników wydzielono „Piernikowy zakątek”. W piątkowe wieczory na scenie pojawią się DJ-e, a część jarmarkowej przestrzeni stanie się miejscem wspólnej zabawy przy muzyce. W pozostałe dni zaplanowano koncerty, występy chórów oraz kolędowanie.

Na Alei Kwiatowej działa punkt, w którym można wypisać kartki dla samotnych seniorów. Zebrane wiadomości mają trafić do adresatów jeszcze przed świętami. W najbliższych dniach na jarmarku pojawi się również Święty Mikołaj z okazji swoich imienin. Całość wydarzenia, wraz z miejskimi iluminacjami i dekoracjami, wpisuje się w przygotowania do świąt i zapowiada zimowy okres w centrum miasta.

(dg)

