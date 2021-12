"Rewolta grudniowa to kamień milowy polskiej drogi do wolności"

Szczecin uczcił ofiary Grudnia '70, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego Szczecina. 51 lat temu w rewolcie przeciwko komunistycznemu reżimowi zginęło szesnaście, głównie bardzo młodych osób.

Uroczystości zostały zorganizowane przed bramą Stoczni Szczecińskiej. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przeczytał list od premiera RP Mateusza Morawieckiego. Szef rządu ocenił, że to bohaterowie Grudnia '70 wytyczyli polską drogę do wolności. Wedle premiera Szczecin 51 lat temu protestował "gwałtownie, bezkompromisowo i wytrwale".

- Wsłuchując się w słowa, które przekazał pan premier na moje ręce, pragnę tylko dodać, że już wczoraj uczciliśmy ofiary na Cmentarzu Centralnym razem z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, zapalając znicze i kładąc kwiaty na mogiłach, które się tam znajdują, trzynastu mogiłach z szesnastu wówczas zamordowanych przez czerwony reżim - mówił wojewoda. - Często sam się na tym łapię, że mówię o wydarzeniach grudniowych. A powinniśmy odejść od słownika, który narzuciła peerelowska propaganda. Mówiąc: wydarzenia, komuniści chcieli powiedzieć, że właściwie nie wiadomo, co się tam wydarzyło, że właściwie nie można nazywać rzeczy po imieniu. To nie były wydarzenia, to był mord czerwonego reżimu.

Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina, przypomniał, że Grudzień'70 w Szczecinie był protestem zwykłych ludzi, którzy chcieli realnych zmian, zmęczonych biedą, bylejakością, życiem ograniczonym przez ideologię. Nie godzili się na cynizm, arogancję i pogardę ówczesnych władz. Udało im się zapoczątkować proces rozkładu reżimu.

- Rewolta grudniowa stała się kamieniem milowym na polskiej drodze do wolności - stwierdził K. Soska. - Mimo że na upragnioną wolność musieliśmy czekać niemal dwie dekady, to żyjemy dziś w pełni suwerennym państwie, którego obowiązkiem jest zapewnić nam warunki do rozwoju i samorealizacji.

Wystąpienie Mieczysława Jurka, szefa zachodniopomorskiej "Solidarności", nie ograniczyło się do wspomnień z przeszłości. Związkowiec sformułował także diagnozę stanu spraw we współczesnej Polsce. Ostrą diagnozę. Związkowiec grzmiał, że wciąż nie ma woli rozliczenia zbrodni stanu wojennego.

- Niezagojone rany po Grudniu'70 i stanie wojennym odczuwamy do dziś - ciągnął M. Jurek. - Jesteśmy winni zadośćuczynienia bohaterom tamtych zdarzeń. Tymczasem wciąż nie mamy nawet zakończonej sprawy świetlicy stoczniowej, która miał być hołdem dla wszystkich strajkujących w robotniczych zrywach. Dziś, gdy wzrost cen jest znowu realnym problemem a kolejne podwyżki zapisano w przyszłorocznych budżetach, sięgamy pamięcią do grudniowych wydarzeń, zastanawiając się, ile z tamtych postulatów wciąż jest aktualnych. Żyjemy w demokratycznym kraju, ale wciąż musimy domagać się normalności. Chcemy wynagrodzeń, które nie będą jałmużną. Chcemy emerytur stażowych, będących naturalnym prawem każdego zatrudnionego. ©℗

Alan Sasinowski