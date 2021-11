Remont kamienic przy ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie

obserwa

2021-11-28 14:48:00

Już pora zabrać się za remont Hanza Tower. Jedenasty rok budowy zobowiązuje. Dlaczego Kurier informował, że zakończono budowę. To nieprawda... Teren nadal ogrodzony, bałagan na placu, niedokończone dojazdy do obiektu, zajęte i uszkodzone chodniki wokół budowy - to tylko to co widać. W środku nadal prace trwają.