Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 
Prezydent RP na obchodach 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie

Data publikacji: 30 sierpnia 2025 r. 12:53
Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2025 r. 12:57
Fot. PAP/Marcin Bielecki  

Wiemy o sobie dzisiaj tyle, że w całym wieku XX Polacy nigdy nie zgodzili się na to, aby komunistom oddać naszą wolność, niepodległość i suwerenność - podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas szczecińskich obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”.

Prezydent podkreślił, że sierpień w naszej narodowej, wspólnotowej pamięci, jest miesiącem szczególnym. - I to należy powtarzać, i o tym trzeba mówić, bowiem sierpień dla nas - dla Polaków jest miesiącem, w którym przypominamy sobie z czego złożeni jesteśmy i kim jesteśmy - powiedział Nawrocki.

- Niezależnie od tego, czy były to pierwsze dekady wieku XX, czy był to sierpień roku 1980, czy była to bitwa na regularnym polu bitewnym, bitwa polskich żołnierzy w roku 1920, czy bitwa protestujących, strajkujących w stoczniach, w zakładach pracy, to wiemy o sobie dzisiaj tyle, że w całym wieku XX Polacy nigdy nie zgodzili się na to, aby komunistom oddać naszą wolność, niepodległość i suwerenność - podkreślił Nawrocki.

Komentarze

Ten chłop ma rację.
2025-08-30 13:32:35
"W życiu wspólnot narodowych i naszym osobistym życiu zawsze jest tak, że aby osiągnąć swój cel, sukces, zwyciężyć, trzeba z siebie dać wiele."
Wstyd
2025-08-30 13:32:11
Hańba dla naszej Stoczni, że taki ktoś tam przemawia.
Ja
2025-08-30 13:26:17
Po co on tu i komu potrzebny
selavi
2025-08-30 13:24:50
Dzięki za wizytę .Niestety następuje czas w którym człowiek musi płacić za to że oddycha za to że korzysta z wiatru z wody ze światła słonecznego z ciepła pochodzącego że słońca a wreszcie za to że korzysta z własnych pieniędzy a oświeconym marzą się czasy kiedy posiadanie majątku będzie takim samym powodem do wstydu jak posiadanie niewolników.

