Prawie tysiąc projektów z regionu dofinansowano z KPO. Ich wartość to 7 mld zł

Nowy żłobek przy ul. Pszczelnej w Szczecinie to 12-oddziałowa placówka. We wrześniu przyjmie pierwsze grupy maluchów. Inwestycję, której koszt wyniósł blisko 23 mln zł brutto, wybudowano w ramach programu Maluch+ przy wsparciu środków z KPO oraz Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego.

Kilkadziesiąt niskoemisyjnych autobusów; nowe tramwaje; nowy sprzęt, głównie onkologiczny dla kilku szpitali w Szczecinie; cyfryzacja szpitala w Stargardzie; 6 Branżowych Centrów Umiejętności – to przykłady inwestycji realizowanych z KPO w województwie zachodniopomorskim.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła dzisiaj Szczecin, gdzie m.in. obejrzała nowoczesny nowy żłobek wybudowany ze wsparciem KPO. Budynek przy ul. Pszczelnej powstał dzięki dofinansowaniu 20 mln zł z KPO i jest jednym z największych miejskich żłobków w Szczecinie.

„Obejrzeliśmy piękny obiekt, jest w nim 288 miejsc dla dzieci. To część ogromnego programu realizowanego z KPO, dzięki któremu jest już blisko 20 tysięcy nowych miejsc w żłobkach w Polsce i powstają kolejne” – mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Szczecinie.

Szefowa MFiPR poinformowała, że inwestycje z KPO w regionie, to także m.in. nowe autobusy i tramwaje, branżowe centra umiejętności. Realizowana będzie bardzo ważna inwestycja kolejowa, która skróci przejazd ze Szczecina do Wrocławia o 40 min. Trwa przebudowa portu w Darłowie.

„Przez dwa lata sialiśmy i oraliśmy, teraz ku satysfakcji i radości mieszkańców Szczecina i Zachodniopomorskiego zaczynamy zbierać owoce tej pracy” – powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Podczas pobytu w Szczecinie minister przejechała się także jednym z tramwajów zakupionych z KPO (96 mln zł dofinansowania, polski producent).

