Poziom wody w Odrze wzrósł w ciągu doby. Coraz bliżej stanów alarmowych

Fot. Elżbieta Kubowska

Stopniowo wzrasta poziom wody w Odrze; w Bielinku do stanu ostrzegawczego brakuje 79 cm, w Gozdowicach 35 cm – przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. W sobotę stan wody był 20-30 cm niższy.

"Stopniowo wzrasta poziom wody w Odrze w Bielinku, gdzie do stanu ostrzegawczego brakuje 79 cm, oraz w Gozdowicach, tu do stanu ostrzegawczego brakuje 35 cm. Na pozostałych wodowskazach sytuacja od wczoraj nie zmieniła się” – napisał w niedzielę w mediach społecznościowych wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

W sobotę, podczas inspekcji wałów powodziowych w Gryfinie i okolicach, wojewoda również przekazywał aktualne dane z wodowskazów. W Gozdowicach poziom wody w Odrze był 55 cm poniżej stanu ostrzegawczego, w Widuchowej "minus" 93 cm, w Bielinku "minus" 109.

"Ale w ostatnich godzinach w Gozdowicach przybyło 15 cm, w Widuchowej 1 cm, w Bielinku 14 cm. To oznacza, że powoli fala się do nas zbliża" – podkreślił wojewoda.

Niedzielne odczyty potwierdzają, że w ciągu doby poziom wody w Odrze podniósł się o 30 cm w Bielinku i o 20 cm w Gozdowicach.

Jak wyjaśniał wojewoda, fala kulminacyjna ma dotrzeć do Zachodniopomorskiego we wtorek 24 września. I utrzyma się do 27 września. Stany alarmowe mogą zostać przekroczone maks. o 90 cm – 1 metr. Zalaniem zagrożone są "pojedyncze domy" bardzo blisko rzeki. W kilku nadodrzańskich miejscowościach w weekend trwa umacnianie wałów. Strażacy i żołnierze WOT w sobotę układali setki worków z piaskiem Żabnicy pod Gryfinem, by zabezpieczyć miejsce, gdzie nie było wału przeciwpowodziowego. W niedzielę pracują w Gryfinie i w miejscowości Piasek (gm. Cedynia, pow. gryfiński).

"W Gryfinie na ul. Targowej i ul. Czechosłowackiej strażacy OSP i żołnierze przygotowują worki z piaskiem i budują obwałowania. W miejscowości Piasek strażacy OSP zajmują się zabezpieczeniem klap zwrotnych na wałach" – przekazał w niedzielę w południe Rudawski.

Wojewoda napisał, że trwa "umacnianie i monitorowanie wałów oraz uzupełnianie powstałych ubytków na wałach". Poinformował, że w te działania zaangażowanych jest 600 żołnierzy WOT. "W razie potrzeby do pomocy może być skierowanych kolejnych 2500 żołnierzy wojsk operacyjnych" – zapewnił.

Podkreślił, że "prognozowany scenariusz powodziowy" dla granicznego odcinka Odry, poniżej ujścia Warty "wskazuje, że podtopieniu mogą ulec pojedyncze zabudowania w miejscowościach Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek" w pow. myśliborskim i gryfińskim.

Wojewoda przypomniał, że w poniedziałek 23 września decyzją dyrektora Wody Polskie RZGW Szczecin zostanie zamknięta żegluga na wszystkich drogach wodnych. Właściciele jednostek pływających stacjonujących na Odrze powinni odholować je w bezpieczne miejsce lub wyciągnąć na brzeg.

Dyrektor RZGW Szczecin – Wody Polskie Michał Durka wyjaśniał wcześniej, że zakaz dotyczy barek, rybaków, wędkarzy, łodzi turystycznych.

Copyright