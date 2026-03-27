Pożar na ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie. Trwa akcja strażaków

W piątek, 27 marca, w Nowogardzie na ulicy Wojska Polskiego doszło do niewielkiego pożaru. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń, powodując zadymienie i zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu osób.

Na miejsce natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze. Strażacy koncentrują się na opanowaniu ognia oraz zabezpieczeniu budynku, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru.

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja ratunkowa nadal trwa.

Tekst i fot. Jarosław Bzowy

