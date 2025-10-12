Niedziela, 12 października 2025 r. 
Poszukują zaginionej kobiety z Międzyzdrojów

Data publikacji: 12 października 2025 r. 09:34
Ostatnia aktualizacja: 12 października 2025 r. 09:34
Poszukują zaginionej kobiety z Międzyzdrojów
Zaginiona Sonia Jagielska. Fot. mat. policji  

Policja poszukuje zaginionej Soni Jagielskiej (34 lata) z Międzyzdrojów.

Kobieta ostatni raz była widziana 9 października 2025 r. w godzinach popołudniowych. Od tamtego momentu nie ma z nią żadnego kontaktu.

Rysopis: wzrost: około 160 cm, budowa ciała: szczupła, włosy: blond do ramion, kolor oczu: niebieskie.

Kobieta może być ubrana w ciemną kurtkę długości do uda oraz adidasy z białą podeszwą.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszone są o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim pod numerem telefonu: 47 78 34 511 albo dzwoniąc na numer alarmowy 112.

(k)

