Poszukiwani w sprawie rozboju

Policja upubliczniła wizerunek dwóch mężczyzn, których poszukuje w związku z rozbojem, do jakiego doszło na jednym z nadodrzańskich bulwarów. Do zdarzenia doszło pod koniec października, a widoczni na zdjęciu mężczyźni - jak przekazuje KMP w Szczecinie - to osoby „podejrzewane o dokonanie przestępstwa".

- Rozpoznajesz osoby ze zdjęcia? Zgłoś się na Komisariat Policji Szczecin-Śródmieście - apeluje zespół komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

To właśnie funkcjonariusze tego komisariatu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, prowadzą postępowanie dotyczące rozboju.

W komunikacie KMP w Szczecinie czytamy:

„Do zdarzenia doszło 22 października br. przy ulicy Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie. Dwaj mężczyźni, po uprzednim użyciu przemocy zabrali osobie pokrzywdzonej telefon i biżuterię. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili wizerunek osób podejrzewanych o dokonanie tego przestępstwa". A także: „Prowadzone czynności pozwoliły na ustalenie wizerunku osób podejrzewanych o dokonanie przestępstwa".

KMP poszukuje świadków tego zdarzenia.

- Osoby rozpoznające mężczyzn, których wizerunek prezentujemy, lub były świadkami opisanego zdarzenia proszone są o kontakt z policjantami dzwoniąc pod numer telefonu: 47 78 12 331 lub 47 78 12 330 , 47 78 19 101/ 47 78 19 191, e-mail: sekretariat.srodmiescie@sc.policja.gov.pl - przekazuje zespół komunikacji społecznej KMP.

(an)