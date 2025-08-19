Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 
Porzucił psa rasy American Bully. Odpowie przed sądem [FILM]

Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 18:53
Porzucił psa rasy American Bully. Odpowie przed sądem
Fot. KMP Szczecin/WPG  

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, zajmujący się także przestępstwami przeciwko ochronie zwierząt, uzyskali informację za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem.

Mundurowi ustalili, że mężczyzna przyprowadził psa do jednej z lecznic weterynaryjnych na terenie Szczecina, domagając się jego uśpienia. Lekarz weterynarii, nie znajdując ku temu podstaw, odmówił wykonania zabiegu.

26-latek, chcąc pozbyć się zwierzęcia, wprowadził w błąd odpowiednie służby, zgłaszając, że na terenie Dąbia przebywa bezpański pies. Następnie zmienił decyzję i samodzielnie zawiózł psa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie podał pracownikom nieprawdziwe informacje dotyczące jego pochodzenia i tam porzucił czworonoga.

Komenda Miejska Policji w Szczecinie Wtorek, 19 sierpnia 2025

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu znęcania się nad zwierzęciem. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Za popełnione czyny 26-latek odpowie teraz przed sądem.

Policja przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy przypadek znęcania się nad zwierzętami jest przestępstwem i zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – do 5 lat.

