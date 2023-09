Politechnika Morska rozpoczyna rok akademicki oraz ekspansję na Bałtyk [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Politechnika Morska w Szczecinie uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki na ulicy Jana z Kolna u podnóża Wałów Chrobrego. Jej studenci, stojący w mundurach naprzeciw władz uczelni oraz przedstawicieli rządu i parlamentu, usłyszeli, że będą mieli do odegrania ważną rolę w ekspansji Polski na Bałtyk.

- Obecnie na naszej uczelni studiuje ponad 3100 studentów, w tym ponad tysiąc nowoprzyjętych na studia pierwszego i drugiego stopnia - powiedział rektor PM prof. Wojciech Ślączka. - Kierunki anglojęzyczne są chętnie wybierane także przez studentów z zagranicy. Nasi studenci na pięciu wydziałach - nawigacyjnym, mechanicznym, inżynieryjno-ekonomicznym transportu, mechatroniki i elektrotechniki oraz informatyki i telekomunikacji - kształcą się na oficerów floty handlowej oraz zasilą przyszłe kadry zarządzające dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

Rektor przypomniał, że Akademią Morską przemianowano na Politechniką Morską dwa lata temu. Zmiana statusu uczelni otworzyła nowe możliwości w nauczaniu, prowadzeniu badań, w otwieraniu nowych ośrodków badawczych. Prof. Ślączka przekonywał także, że PM nadąża za zmianami w rynku pracy. Stąd otwarcie nowych kierunków, takich jak inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe oraz automatyka i robotyka.

- To niezwykła uczelnia, która dokonała ogromnego skoku w ostatnich latach - mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Najistotniejszy rozwój wiążemy z morską energetyką wiatrową. Jest to jedyny ośrodek, który przygotowuje osoby do pracy w tej branży. To z Pomorza Zachodniego rozpocznie się ekspansja na Morze Bałtyckie. Właśnie rozpoczęła się budowa terminala offshorowego w Świnoujściu. ©℗

Alan Sasinowski