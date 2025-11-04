Wtorek, 04 listopada 2025 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Policja szuka sprawcy włamania do sklepu mięsnego

Data publikacji: 04 listopada 2025 r. 00:41
Ostatnia aktualizacja: 04 listopada 2025 r. 00:30
Policja szuka sprawcy włamania do sklepu mięsnego
 

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży z włamaniem do sklepu mięsnego. Zdarzenie miało miejsce 27 października 2025 roku - informuje sierż. Aleksandra Matras, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie.

REKLAMA

W związku ze śledztwem policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości złodzieja lub miejsca jego pobytu.

Osoby posiadające informacje o poszukiwanym proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę - tel: 47 78 20 563, kom: 782-378-419 lub z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie pod numerem telefonu 47 78 20 511.

oprac. (ip)

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA