Policja szuka sprawcy włamania do sklepu mięsnego

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży z włamaniem do sklepu mięsnego. Zdarzenie miało miejsce 27 października 2025 roku - informuje sierż. Aleksandra Matras, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie.

W związku ze śledztwem policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości złodzieja lub miejsca jego pobytu.

Osoby posiadające informacje o poszukiwanym proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę - tel: 47 78 20 563, kom: 782-378-419 lub z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie pod numerem telefonu 47 78 20 511.

oprac. (ip)

