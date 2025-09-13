Policja poszukuje zaginionej Marty Wach

Fot. Alert Zaginieni/Facebook

W dniu 10 września około godziny 10 pani Marta opuściła miejsce zamieszkania w Gryfinie i udała się do miejscowości Gartz. W miejscu zaznaczonym na mapce zaparkowała samochód i oddaliła się w nieznanym kierunku.

Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona posiada przy sobie telefon, który jest nieaktywny od 10 września. Dokumenty pozostawiła w aucie.

Kobieta ma wzrost około 175 cm, szczupła budowa ciała, oczy koloru zielonego, włosy ciemne, lekko kręcone, do ramion. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne klapki, luźne jasne spodnie oraz jasną szeroką bluzę sportową.

Osoby, które wiedzą o miejscu przebywania zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gryficach pod nr. tel. 47 7823511 lub pod nr. alarmowy 112. Można również kontaktować się ze stroną internetową #alertzaginieni.

(d)