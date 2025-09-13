Sobota, 13 września 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Policja poszukuje zaginionej Marty Wach

Data publikacji: 13 września 2025 r. 09:25
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2025 r. 09:47
Policja poszukuje zaginionej Marty Wach
Fot. Alert Zaginieni/Facebook  

W dniu 10 września około godziny 10 pani Marta opuściła miejsce zamieszkania w Gryfinie i udała się do miejscowości Gartz. W miejscu zaznaczonym na mapce zaparkowała samochód i oddaliła się w nieznanym kierunku.

Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona posiada przy sobie telefon, który jest nieaktywny od 10 września. Dokumenty pozostawiła w aucie.

Kobieta ma wzrost około 175 cm, szczupła budowa ciała, oczy koloru zielonego, włosy ciemne, lekko kręcone, do ramion. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne klapki, luźne jasne spodnie oraz jasną szeroką bluzę sportową.

Osoby, które wiedzą o miejscu przebywania zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gryficach pod nr. tel. 47 7823511 lub pod nr. alarmowy 112. Można również kontaktować się ze stroną internetową #alertzaginieni.

(d)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję