Plac Zgody od środka już z blokadami

można by poprowadzić tędy tramwaj aż do bramy portowej, przecież ta ulica z chodnikami szersza od Krzywoustego!

My w Afryka robić te same. Nie mieć asfalty? Mniejsza ulica. Teraz my robić to też w Europejskiej Unii. Heh, gdyby nie biała kobieta to być w cała Europa Afryka.

Gdyby

2021-09-15 11:19:45

To było robione z głową to wykorzystano by okazję by zbudować drogę i tory pod ziemią faktycznie udostępniając pieszym powierzchnię, miałoby to sens a tak... Gazety wyborczej już praktycznie nie ma ale jej obłąkane pomysły są realizowane... Co Szczecin zrobił krzystkowi że się tak na nim i na jego mieszkańcach mści tego nie wiem.