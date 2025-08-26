Wtorek, 26 sierpnia 2025 r. 
PiS chce, żeby marszałek przedstawił listę beneficjentów środków z UE

Data publikacji: 26 sierpnia 2025 r. 13:24
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2025 r. 13:24
Politycy PiS przekonywali we wtorek, że za ich rządów pieniądze z UE dzielono w sposób „jasny, transparentny, widoczny”.  Fot. Alan Sasinowski  

Zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są wydawane w sposób nieprzejrzysty. I na fali dyskusji o KPO zwrócili się do marszałka województwa Olgierda Geblewicza o upublicznienie listy wszystkich beneficjentów, którzy od 2005 roku otrzymali unijne wsparcie za pośrednictwem samorządu. 

Niedawno kontrowersje wzbudziły niektóre transfery z KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Teraz pod lupą znalazły się przelewy dla ludzi kultury. 

- „Przestrzeń kultury lesbijskiej” - 71 tys. zł. „Poparzeni kawą 3” - spółka, która powstała dawno po Covidzie, a pieniądze miały być dla tych, którzy ucierpieli w czasie Covidu. To dziennikarze i osoby związane z władzą. Dostali 135 tys. zł. Fundacja „Liberte”, która w kampanii wspierała Rafała Trzaskowskiego, dostała 298 tys. zł. - wyliczał podczas wtorkowej konferencji prasowej dotacje, które budzą jego sceptycyzm, Artur Szałabawka.

Polityk w trybie interwencji poselskiej domaga się od marszałka listy wszystkich beneficjentów unijnych środków z ostatnich 20 lat. Uważa, że będzie to dobre dla transparentności. Artur Szałabawka podejrzewa, że tak jak do nieprawidłowości dochodzi teraz, tak mogło dochodzić w poprzednich latach, co mogło umknąć uwadze publicznej, bo środkach europejskich tyle wtedy nie mówiono, nie pojawiały się też szeroko dostępne listy instytucji, do których trafiły transfery, jak w przypadku KPO. 

- Środki z KPO za rządów PiS były dzielone w sposób merytoryczny, robili to eksperci. Najpierw była ocena wstępna. Potem lista rezerwowa. Wszystko było jasne, transparentne, widoczne. - stwierdził radny Maciej Kopeć. 

Według radnego sejmiku (wkrótce posła) Michała Jacha teraz w przypadku KPO mamy do czynienia z „rozdawnictwem swoim”. 

- A przecież chodzi o publiczne pieniądze - powiedział polityk. 

Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Szczecin Krzysztof Romianowski ocenił, że w przypadku rozdysponowywania pieniędzy na kulturę, ważną rolę odgrywają kwestie ideologiczne. 

- 36 tys. zł zostało przeznaczonych na „Kolory męskości. Taniec na Tik Toku. Cielesne doświadczenie męskiej tożsamości”. Jeżeli na takie projekty przeznacza się środki publiczne, które my ciężko wypracowujemy, a Opera na Zamku w Szczecinie czy Dom Kultury w Stargardzie mają zero, to chyba coś jest nie tak - grzmiał radny.   

Zapytaliśmy polityków PiS, czy uważają, że podczas przyznawania środków unijnych złamano prawo.

- Nie wiemy - odparł Artur Szałabawka. - Jako opozycja będzie analizowali tę sytuację. ©℗

(as)

Komentarze

Tak trzymać!
2025-08-26 14:23:18
Trolle na forum POsapują co oznacza że pomysł interwencji w tej sprawie jest dobry dla Polski.
ZENEK
2025-08-26 14:02:44
A może część prawdy ujrzy światło dzienne ile to PISowcy przez 8 lat będąc u władzy przekręcili środków . Uważam, że powinni rozliczyć siebie w pierwszej kolejności. Jak widać walka o stołki nadal trwa za mało zagarneli,
Tak tylko
2025-08-26 13:56:14
Pragną dowiedzieć się ile przeszło im koło nosa? Na prawicy słychać wycie...
Taka ich rola...
2025-08-26 13:55:03
Ci panowie już sami że sobą dyskutują,tak ,jak dyżurne trolle PiS z tego forum... Byle bić pianę..
Polak
2025-08-26 13:49:53
A ja chcę listę beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości za lata 2015-2023.
a kogo to
2025-08-26 13:47:41
Kogo obchodzi czego chce pis? Dzieci, ryby, i złodzieje pisowskie, głosu nie mają. Idźcie sobie głosić swoje postulaty w Krąpieli, czy w innych Pyrzycach, gdzie na was głosowali.
Realista
2025-08-26 13:33:00
Jaki sens ma szukanie nieprawidłowości od 2005 skoro to już trzykrotnie się przedawniło? Zgroza, że poseł kolejnej kadencji, osoba która stanowi prawo, nie zna jego podstaw!
Nie POwiem niKOmu
2025-08-26 13:32:24
Nikt nie opublikuje takiej listy bo KOledzy i KOleżanki sobie tego nie życzą .Nie PO to z KPO kupowali Jachty, Apartamenty, Limuzyny żeby teraz musieć się z tego tłumaczyć

