Piłka nożna. Pogoń z licencjami, ale z nadzorem i zobowiązaniem...

Pogoń i Piast zostały całkiem inaczej potraktowane przez PZPN. Fot. Ryszard PAKIESER

Komisja do spraw Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzyła wnioski drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej o przyznanie licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie oraz w pucharowych rozgrywkach UEFA w sezonie 2023/24. Szczecińska Pogoń otrzymała obie wspomniane licencje.

Po analizie wszystkich otrzymanych wniosków wraz z załącznikami, komisja podjęła decyzje w stosunku do poszczególnych klubów, a jeśli chodzi o Pogoń Szczecin, to licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 Duma Pomorza otrzymała z nadzorem finansowym. Dodatkowo w ramach wspomnianego nadzoru finansowego, Pogoń została zobowiązana do terminowego realizowania zawartych ugód oraz porozumień, ale już bez możliwości ich dalszego odraczania. Ponadto szczecinianie otrzymali licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2023/2024.

Spośród wszystkich ekstraklasowych zespołów najsurowiej potraktowany został sobotni rywal portowców, czyli Piast Gliwice, który... nie otrzymał licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie w następnym sezonie. (mij)