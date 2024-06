Otworzą fragment ul. Sosabowskiego. Samochody i tramwaje pojadą nowym odcinkiem

Najpierw nowym odcinkiem pojada samochody, kilka dni później tramwaje.

Nowy odcinek ulicy Sosabowskiego w Szczecinie w przyszłym tygodniu zostanie otwarty dla ruchu. W poniedziałek 24 czerwca pojadą nim samochody. Kilka dni później, w sobotę 29 czerwca, dla ruchu tramwajowego zostanie otwarte torowisko.

- 1200-metrowy odcinek ulicy Sosabowskiego, łączący dotychczasową ulicę Sosabowskiego z ulicą Szafera, zostanie otwarty dla ruchu kołowego 24 czerwca o godz. 7 rano - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. - To szeroka arteria z dwoma pasami jezdni w każdą stronę, chodnikami i drogami rowerowymi przedzielona dwukierunkowym torowiskiem. Ponieważ będzie to nadal plac budowy, kierowcy otrzymają do dyspozycji po jednym pasie jezdni w każdą stronę.

Powodem przedpremierowego otwarcia nowej części ulicy Sosabowskiego jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Żniwnej, a to z kolei wiąże się z koniecznością zamknięcia fragmentu ulicy Szerokiej. Otwarcie nowej części ulicy Sosabowskiego pozwoli utrzymać komunikację między osiedlem Zawadzkiego i Krzekowem a zachodnimi obszarami Szczecina.

Jeszcze większe zmiany czekają pasażerów tramwajów. W sobotę 29 czerwca dla ruchu tramwajowego zostanie otwarte nowe torowisko w ciągu ulic Żołnierska, Sosabowskiego, Szafera, Pętla Osiedle Zawadzkiego. To oznacza koniec kursowania tramwajów dwukierunkowych między ulicami Wawrzyniaka i Żołnierską (tramwaj te od 1 lipca w związku z remontem al. Powstańców Wielkopolskich będą jeździć między placem Szyrockiego a placem Żołnierza Polskiego).

Do swojej normalnej pracy wrócą „piątka” i „siódemka”. Tramwaj linii 5 kursować będzie na wydłużonej trasie Osiedle Zawadzkiego-ul. Mickiewicza-Stocznia Szczecińska, a „siódemka” w relacji Osiedle Zawadzkiego-ul. Mickiewicza-Turkusowa. Na nowym torowisku zostaną uruchomione przystanki „Modra” (w kierunku Osiedla Zawadzkiego i w kierunku centrum). Przystanki „Krzekowo” tymczasowo nie będą czynne.

Na pętli Osiedle Zawadzkiego poszczególne linie tramwajowe będą przypisane do torów według schematu: tor 1 – linia 1, tor 2 – linia 3, tor 3 – linia 5, tor 4 – linia 7.

II i III etap przebudowy ulicy Szafera rozpoczął się 20 lutego 2023. W efekcie rozbudowy ul. Szafera i wybudowaniu nowego odcinka ul. Sosabowskiego powstaje dwupasmowa dwukierunkowa arteria łącząca ulicę Krzywoustego (przez 26 Kwietnia, Taczaka, Sosabowskiego i Szafera) z al. Wojska Polskiego, a obsługę linii tramwajowych ze zlikwidowanej pętli Krzekowo przejęła pętla Osiedle Zawadzkiego.

Wartość kontraktu to 102 mln zł brutto. Wykonawcą jest Konsorcjum firm Tormel i Stanled. Planowany termin zakończenia inwestycji to luty 2025. Projekt jest realizowany na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, a rolę inwestora zastępczego pełni Spółka Tramwaje Szczecińskie. (K)