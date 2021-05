Otwarcie skrzyżowania na węźle Granitowa możliwe w następny poniedziałek

Pierwotnie oddanie do użytku węzła Granitowa miało nastąpić we wrześniu 2020 r. Termin ten był jednak przesuwany m.in. z powodu wydłużania się prac na ul. Granitowej i awarii gazociągu na ul. Krygiera. Aktualnie obowiązująca data zakończenia budowy to koniec sierpnia tego roku. Wykonawca zapowiadał jednak, że węzeł będzie oddawany do użytku etapami. Jednym z nich jest właśnie otwarcie skrzyżowania.

"Jeśli pogoda pozwoli to za tydzień w poniedziałek wczesnym rankiem wykonawca Węzła Granitowa otworzy nowe skrzyżowanie. Nie oznacza to końca wszystkich prac, ale myślę, że sytuacja znacznie się poprawi" - napisał prezydent na Facebooku.

Komentarze

fin 2021-05-18 16:56:20 Powrót z Polic 15.30 , 30 minut w korku przez Przęsocin , nie wiedzialem zapłaciłem frycowe. Przepraszam za obecnego Prezydenta miasta choć to nie jego rejon. Teraz wyjechać z miasta ....każdy zablokowany

Brawo P. Prezydencie 2021-05-18 16:30:30 Brawo P. Prezydencie oraz Brawo Krzystek. Lizus zwany Rysio niech się nie wysila. Dno to dno.

SromotnikBezwstydny 2021-05-18 13:10:01 Duże pieniądze wydane na bezdurne ... Dwie firemki rowerowe zrobiły to co umiały... Te kółka, wywijasy, zakrętasy niczego nie rozwiązują!!! Pisaliśmy aby estakadą połączyć Szosę Poznańska z Autostradą A6. Dwupoziomowe skrzyżowanie rozwiązałoby problem na lata. Jedyna ul.Struga łącząca Szczecin z Polską nie załatwia sprawy... Ech, kacza PRLka...

@ Ekspans 2021-05-18 11:15:43 Wystarczy pojechać do Zwardonia, który był kiedyś końcem Polski na granicy z Czechami. Kończyły się tam tory kolejowe i drogi. Teraz to jest Europa z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, estakadami, o których w Podjuchach możemy sobie tylko pomarzyć. Odwalono bubel, który i tak nic nie zmieni, gdyż nadal będą tam korki jak były.

Brawo Krzystek 2021-05-18 11:06:13 Szczecin z coraz lepszą siatką dróg.

Smad 2021-05-18 10:32:29 Proszę składać przeprosiny kto głosował na Krzystka. Lokalizacja idealna do rozwiązania bezkolizyjnego a wybrano najgorsze z możliwych rozwiązań, skrzyżowanie z wyspą pośrodku. Mają być światła i to we wszystkich kierunkach.

Jan 2021-05-18 10:14:53 To nie jest żadne rondo tylko skrzyżowanie regulowane światłami. Drogi do skrzyżownia sie zwężają bo zjazd na Zdoroje z Krygiera będzie bajpasem, podobnie z Granitowej w kierunku Krygiera. W końcu miasto mogłoby dostarczyć redakcji porządny plan rozwiązań rozjazdów. Porażką jest robienie na siłę skrzyżowanie kiedy mogło być porządne 3 pasmowe rondo jak Hakena czy Uniwersyteckie, miejsce jest . Ale to trzeba mieć trochę wyobraźni i wiedzy z inżynierii ruchu, a nie kartę rowerową.

WIM 2021-05-18 10:01:10 Odezwał się najbardziej destrukcyjny prezydent miasta w dziejach. Zaniechał dwie kadencje temu realizację drugiego etapu ówczesnej Autostrady Poznańskiej. Na tę inwestycję był aktualny projekt, pozwolenie na budowę i pieniądze z Unii Europejskiej. Bezczelnie na oczach radnych (radni-bezradni) i społeczeństwa. Gdyby inwestycję kontynuowano dawno zapomnielibyśmy o korkach w tej części miasta. W nagrodę te szczecińskie ciołki wybrały go na kolejną kadencję.

rap 2021-05-18 09:01:39 Odejdź Srystku. Takie zarządzanie miastem jest totalną pomyłką. Te wydane sto milionów nie rozwiązało żadnych problemów komunikacyjnych poza utrzymaniem istniejących. Gdzie dwupoziomowe skrzyżowanie na miarę XXI wieku ?

Dek 2021-05-18 08:55:30 W końcu coś ruszyło z tym wezlem tylko zrobiono wielki błąd gdxie dwa pasy lacza się w jeden co stwarzać bedxie w tych miejscach punkty kolizyjne oraz korki ale za rok czy dwa bedxie poprawka bo takie rozwiązanie nie bedxie miało sensu na dluzsxa mete. Ale teraz kolej na wexel Łękno, Glebokie i węzeł Kijewo

Ekspans 2021-05-18 08:23:10 Proszę pojechać do Bielska Białej dwa razy mniejszego miasta od Szczecina gdzie nie budują takich bubli. W Bielsku wszystkie skrzyżowania są dwupoziomowe, bezkolizyjne. Miasto otacza ring jak w Berlinie, a tu zasypuje się przejścia podziemne dla pieszych żenada.

super 2021-05-18 08:06:05 Szczecin ma coraz lepszą infrastrukturę drogową.

rondo 2021-05-18 08:05:54 Zmarnowana szansa na estakadę. Nic więcej.

drajwer 2021-05-18 07:54:07 To skrzyżowanie to jedna wielka porażka. Jadąc w stronę hotelu Panorama jedziemy dwoma pasami, które nagle przechodzą w jeden. Korki murowane. Podobnie w stronę Dziewoklicza i Zdrojów. Kiedyś było planowane tu wybudowanie estakada o hotelu Panorama do mostu, ale pieniądze poszły na co innego. I tak taki wiadukt będzie musiał powstać, ale to już za czasów innej władzy.

Brawo P. Prezydencie 2021-05-18 07:27:13 Wreszcie znikną korki i będzie łatwiej przejechać.

Robert 2021-05-18 05:48:08 A co z drugim mostem ? I dlaczego jadąc w stronę autostrady bezsensownie po rondzie zwęża się do jednej nitki? To bezsens taka inwestycja!

pasażer 2021-05-18 05:46:33 A na tablicy budowy data zakończenia 28 grudnia 2021...